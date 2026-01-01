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22 октября состоялась внеочередная сессия Городской думы Ижевска. Депутаты рассмотрели восемь вопросов, связанных с проведением сходов граждан по самообложению, сообщает пресс-служба администрации города. Подготовка проектов рассчитана на 2027 год. Сейчас жители собирают документы, обсуждают сметы и проводят необходимые сходы. На сессии депутаты согласовали проведение восьми таких мероприятий. В следующем году проекты получат финансовую поддержку из республиканского и городского бюджетов. За счёт средств самообложения планируют отремонтировать дороги на улице Градостроительной в микрорайоне Чекерил и на части улицы 1-й Подлесной в Октябрьском районе. Кроме того, в городе хотят обустроить спортивные площадки на улице Пушкинской у дома № 291, на территории детского сада № 119 и школы № 32. В микрорайоне Медведево появится волейбольная площадка, у дома № 53 на улице Молодёжной — детская. Ещё одно место отдыха планируют создать на улице Авиаторной в Чекериле.