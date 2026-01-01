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Вечером 22 октября в Сарапульском районе произошло смертельное ДТП, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. Авария случилась около 20:20 на дороге «Сарапул — Каракулино». По предварительным данным, 26-летний водитель Fiat Punto при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу Renault Duster под управлением 37-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. В результате столкновения 28-летний пассажир Fiat получил смертельную травму. Также пострадали 18-летняя пассажирка этой машины, водитель Renault Duster и его 37-летняя пассажирка. Всех троих доставили в больницу. Освидетельствование показало, что водитель Fiat Punto находился в состоянии алкогольного опьянения.