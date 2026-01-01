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Жительница Ижевска обратилась к Уполномоченному по правам человека в Удмуртии после того, как её сыну, участнику СВО, ошибочно присвоили статус самовольного оставления части (СОЧ). Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена. Статус военнослужащему присвоили в июне 2026 года. Мать бойца попросила содействия в восстановлении его прав, поскольку подобная отметка могла повлиять на положение самого военнослужащего и его семьи. По итогам проверки, инициированной Уполномоченным по правам человека в республике, выяснилось, что статус был присвоен ошибочно. «Права военнослужащего и членов его семьи восстановлены», — сообщили в аппарате омбудсмена.