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22 октября в Ижевске состоялась встреча хоккейных клубов «Ижсталь» и «Зауралье» из Кургана. Победу в матче одержали гости, сообщает пресс-служба ижевской команды. Игра завершилась со счётом 2:4. Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин отметил, что команде не хватило концентрации в концовке встречи. По его словам, хоккеисты пропустили третью и четвёртую шайбы после ошибок при возвращении в оборону. Тренер также подчеркнул, что соперник выглядел немного свежее, поэтому ижевчанам следовало надёжнее сыграть в защите и постараться довести матч до овертайма. После 16 проведённых матчей «Ижсталь» занимала 29-е место в турнирной таблице.