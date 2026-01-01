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В Удмуртии готовятся к созданию сериала о четырёх друзьях, которые во время сильных эмоциональных потрясений попадают в загадочное «Белое пространство». Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры. Главные герои — повар, архитектор, риелтор и строитель примерно 30 лет. В обычной жизни они работают, строят отношения и сталкиваются с бытовыми и финансовыми трудностями. Однако в необычном пространстве их страхи, злость, стыд и тоска приобретают зримую форму. Через юмор, дружбу и личные кризисы авторы проекта намерены раскрыть темы доверия и умения открыто говорить о своих чувствах. 14:50 Первый сезон должен включать десять серий продолжительностью 25–30 минут. История героев будет развиваться в рамках единого сюжета, а перемены в жизни каждого персонажа повлияют на отношения внутри компании. Съёмки планируют провести в Удмуртии. В сериале хотят показать реальные городские пространства, кафе, офисы, строительные объекты и жилые комплексы. Создатели также рассчитывают привлечь к работе местный бизнес, специалистов и представителей творческого сообщества. Название будущего сериала и сроки съёмок в Минкультуры пока не уточнили.