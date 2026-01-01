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Специалисты Управления Минприроды Удмуртии обнаружили промоину, образовавшуюся летом 2026 года на грунтовой дороге возле реки Камы. Обследование территории проводят в рамках пятилетнего мониторинга геологических процессов совместно с администрацией Завьяловского района. Для изучения труднодоступных участков специалисты использовали квадрокоптер DJI Mavic Mini. Аэрофотосъёмку провели вместе с сотрудниками «Удмуртлеса». Она позволила выявить изменения поверхности земли и определить места для дополнительного обследования. После обнаружения промоины гидрогеологи измерили её длину, ширину и глубину. Полученные результаты зафиксировали и будут учитывать при дальнейшем наблюдении за территорией. Мониторинг помогает отслеживать изменение размеров промоины, оценивать активность эрозионных процессов и определять необходимость дополнительных обследований. Собранные данные также используют для подготовки рекомендаций по снижению возможных последствий геологических процессов.