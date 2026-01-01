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С 1 января 2027 года оклады работников государственных учреждений Удмуртии вырастут на 10%. Соответствующее распоряжение 23 октября подписала врио главы республики Ольга Абрамова. После повышения новые размеры окладов необходимо округлить до целого рубля в сторону увеличения. Для отдельных категорий сотрудников, в том числе работников, связанных с реализацией мер социальной политики и защитой детей-сирот, повышение должно учитывать необходимость сохранения достигнутых в 2027 году целевых показателей оплаты труда. Исполнительным органам поручено подготовить необходимые нормативные акты до 1 декабря 2026 года. Органам местного самоуправления также рекомендовали принять аналогичные решения в отношении работников муниципальных учреждений.