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Студент Удмуртского госуниверситета Антон Пономарёв, у которого отсутствует зрение, дебютировал в роли комментатора хоккейных матчей «Ижстали» 20 октября. Возможность попробовать себя в эфире появилась благодаря преподавателю Алексею Абрамову, который предложил студентам поучаствовать в проекте. Антон давно мечтал работать у микрофона, так как сам играл в хоккей и хорошо знает игру. О дебюте ему сообщили за несколько часов до трансляции, поэтому готовиться пришлось в спешке. Первую игру он провёл в паре с Дмитрием Мельниченко, репортажи которого слушал с детства. «Мне понравилось. Я осуществил свою мечту — покомментировать, тем более с этим человеком», — рассказал студент. Сейчас основной комментатор ведёт репортаж, а Пономарёв дополняет его своими наблюдениями. Молодой человек хочет продолжать работу и совершенствовать навыки. Ранее Антон стал первым незрячим актёром, снявшимся в полнометражном фильме на удмуртском языке.