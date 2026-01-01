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В Удмуртии планируют изменить правила охоты на бурого медведя, чтобы упростить регулирование его численности. По данным пресс-службы Госсовета республики, в лесах региона насчитывается более 1380 особей. Ежегодный лимит добычи в рамках любительской и спортивной охоты составляет около 280–290 медведей. Однако почти половина выданных лицензий остаётся неиспользованной. Среди причин называют сложность добычи, высокую стоимость услуг охотничьих хозяйств и выбор охотниками преимущественно крупных взрослых особей. Молодые медведи зачастую не представляют для охотников интереса. При этом именно неопытные животные чаще заходят в деревни в поисках пищи, создавая угрозу для жителей и домашних животных. В связи с этим депутаты поддержали предложение внести изменения в законодательство и включить бурого медведя в перечень охотничьих ресурсов, для которых разрешена промысловая охота. Такой формат не предусматривает плату за услуги охотничьих хозяйств и, по мнению инициаторов, позволит полнее использовать установленную квоту и оперативнее реагировать на появление опасных животных рядом с населёнными пунктами. На момент публикации сообщалось, что поправки поддержали и рекомендовали рассмотреть на заседании сессии Государственного Совета.