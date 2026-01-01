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На Площади оружейников в Ижевске установили новый арт-объект — скамью «Крепкая семья». Она расположена рядом со входом на променад, ведущий к ротонде. Инициатором проекта выступила АНО «Многодетные Удмуртии». Как указано на информационной табличке, установить объект удалось благодаря народному сбору средств. На спинке скамьи изображены ветки рябины и восьмиконечная звезда — элементы местной айдентики. Там же размещены небольшие фигурки родителей с четырьмя детьми и собакой. Скамья рассчитана на большую компанию и семейные фотографии. По информации источника, арт-объект уже привлёк внимание туристов.