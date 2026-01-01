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Осенью 2026 года в Ижевске планировали провести формовочную обрезку более 3,5 тысячи деревьев. Об этом журналистам рассказала начальник отдела по содержанию зелёных насаждений Службы благоустройства и дорожного хозяйства города Ольга Корнева. Такая обрезка проводится ежегодно. Она помогает поддерживать внешний вид деревьев и обеспечивает удобство для пешеходов и автомобилистов. По словам Ольги Корневой, работы затрагивают липы, которые обладают хорошей побегообразующей способностью. Она отметила, что объём удаляемых ветвей может выглядеть значительным, однако для деревьев это не критично. Специалист также заверила, что весной деревья снова покроются зеленью. Исходное сообщение содержало план работ, но не уточняло, сколько деревьев фактически успели обрезать к моменту публикации.