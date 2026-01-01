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Врачи Ижевска спасли ребёнка, который родился с весом всего 620 граммов. Об этом сообщили в сообществе больницы во «ВКонтакте». В августе в медицинский центр поступила женщина в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали преэклампсию — опасное осложнение беременности, которое угрожало жизни матери и ребёнка. Врачи приняли решение экстренно провести кесарево сечение. 14:50 Заведующая Перинатальным центром Первой РКБ Ольга Репина объяснила, что при тяжёлом течении преэклампсия может привести к судорогам, инсульту, отёку лёгких, отслойке плаценты и поражению внутренних органов. Для ребёнка осложнение опасно нехваткой кислорода и питания, преждевременными родами и тяжёлым состоянием после рождения. Малыш появился на свет на 27-й неделе беременности. Благодаря работе реаниматологов и неонатологов удалось спасти и мать, и ребёнка. Врачи стабилизировали состояние новорождённого, после чего перевели его в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей под круглосуточное наблюдение.