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Исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям назначен Андрей Колдомов. Об этом сообщает портал udmurt.ru. Предыдущий руководитель ведомства Андрей Шуткин покинул должность в связи с истечением срока трудового договора. Он возглавлял комитет с апреля 2024 года. Андрей Колдомов родился в Воткинске. В 1986 году он окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. Проходил службу в Вооружённых силах России, МЧС и Федеральной противопожарной службе. За службу и работу Колдомов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За разминирование» и «За содружество во имя спасения», а также Почётной грамотой Президента России.