Госсовет Удмуртии разрешил промысловую охоту на медведей
Государственный совет Удмуртии принял закон, разрешающий промысловую охоту на бурого медведя. Вопрос рассмотрели на третьем заседании тридцатой осенней сессии парламента седьмого созыва. Ранее сообщалось, что в лесах республики обитает более 1380 медведей. Ежегодный лимит добычи в рамках любительской и спортивной охоты составляет около 280–290 особей, однако почти половина выданных лицензий остаётся неиспользованной. При этом с мая по октябрь поступает всё больше сообщений о появлении медведей в населённых пунктах. Изменения в законодательство направлены на то, чтобы эффективнее регулировать численность животных и реагировать на появление потенциально опасных особей. Законопроект приняли единогласно сразу в двух чтениях.