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Государственный совет Удмуртии принял закон, разрешающий промысловую охоту на бурого медведя. Вопрос рассмотрели на третьем заседании тридцатой осенней сессии парламента седьмого созыва. Ранее сообщалось, что в лесах республики обитает более 1380 медведей. Ежегодный лимит добычи в рамках любительской и спортивной охоты составляет около 280–290 особей, однако почти половина выданных лицензий остаётся неиспользованной. При этом с мая по октябрь поступает всё больше сообщений о появлении медведей в населённых пунктах. Изменения в законодательство направлены на то, чтобы эффективнее регулировать численность животных и реагировать на появление потенциально опасных особей. Законопроект приняли единогласно сразу в двух чтениях.