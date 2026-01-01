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В зоопарк Удмуртии привезли самку барсука по имени Фрося. Она уже прошла карантин и адаптировалась к новому месту, сообщает пресс-служба учреждения. Сейчас Фрося живёт в одном вольере с барсуком Фёдором. Сотрудники зоопарка отмечают, что новая обитательница чувствует себя хорошо, однако увидеть пару посетителям бывает непросто. Барсуки готовятся к продолжительному зимнему сну: животные уже набрали массу и неохотно выходят на прогулки. Ранее в начале октября в зоопарке в спячку отправились ежи.