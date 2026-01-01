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Новый участок набережной Ижевского пруда прошёл итоговую проверку. Управление по надзору Удмуртии выдало заключение о соответствии, подтверждающее, что строительство выполнено по проекту, а установленные системы работают. Протяжённость пешеходной части составляет 579,46 метра, велодорожки — 642,95 метра, технологического проезда — 632,27 метра. Общая площадь благоустроенной территории достигает 50 272 квадратных метров, или около пяти гектаров. 14:50 Ранее сообщалось, что официальное открытие набережной запланировано на 31 октября 2026 года. Исходный материал подтверждает прохождение итоговой проверки, но не содержит отдельного сообщения о том, как прошло открытие.