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С акватории Воткинского пруда ликвидировали большой плавающий остров. По словам главы Воткинска Алексея Заметаева, подобные объекты периодически отрываются в верховьях водоёма, однако этот остров из-за своих размеров представлял опасность для гидротехнического сооружения. Длина острова превышала 150 метров, ширина — 50 метров. Сначала он появился в районе школы № 18, а затем перегородил Берёзовский пролив. Для удаления объекта потребовалось более 150 самосвалов. С их помощью вывезли почти 2500 тонн растительного мусора и грунта.