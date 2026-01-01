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В зоопарк Удмуртии из питомника Дебёсского района привезли четырёхлетнюю лошадь вятской породы по имени Багбира. У неё тёмно-мышастая масть, сообщает пресс-служба учреждения. Сотрудники зоопарка отмечают спокойный нрав новой обитательницы и её выразительный взгляд. Багбира уже прошла карантин и привыкла к новому месту. Первыми её встретили карликовые лошади. По словам сотрудников, они хорошо приняли нового соседа. Кроме того, Багбира уже приняла участие в занятиях по иппотерапии.