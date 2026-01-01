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Два учебных заведения Удмуртии вошли в сотню лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в технических и естественно-научных направлениях. Рейтинг за 2026 год составило агентство RAEX. Экономико-математический лицей № 29 в Ижевске занял 70-е место. Физико-математический лицей в Глазове расположился на 83-й строчке. При составлении рейтинга учитывали долю выпускников, поступивших в ведущие российские вузы. Также принимались во внимание индекс ЕГЭ университета и основания для зачисления абитуриентов на целевые места.