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Глава Ижевска подписал постановление об утверждении результатов общественных обсуждений проекта нового Генерального плана города. Обсуждения проходили с 30 сентября по 29 октября 2026 года. В них приняли участие 1119 человек. По итогам рассмотрения предложений часть инициатив горожан приняли к учёту. Среди них — сохранение городских лесополос в естественном состоянии, отказ от прокладки новых дорог через них, а также сохранение зелёных насаждений между улицами Александровской, Нагорной, Кирпичной, 1-й Ключевской и железнодорожными путями. Участники также предлагали установить жилую зону на территории Татар-Базара и предусмотреть многоэтажную застройку на Воткинском шоссе возле базы «Снежинка», рядом с заводом «Альтаир». Кроме того, среди предложений были создание озеленённых территорий общего пользования на свободных от застройки участках, изменение зоны озеленения вдоль улицы 9 Января и установление параметров функциональной зоны пляжа. Подробнее с предложениями участников обсуждений можно ознакомиться в опубликованных материалах к проекту Генплана.