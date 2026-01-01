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С 30 октября Удмуртский филиал компании «Т Плюс» проводит проверку герметичности системы отопления в микрорайоне Костина Мельница. Для этого в теплоноситель добавляют органический краситель «Уранин-А», который окрашивает воду в зелёный цвет. В компании пояснили, что такой способ диагностики помогает выявлять скрытые утечки и несанкционированные подключения к теплосетям. Краситель используют в установленной дозировке. По заверению «Т Плюс», он сертифицирован и безопасен для человека и окружающей среды. Проверка должна продлиться до 30 ноября. В этот период жители улиц Аграрной, Брянской, Демократической, Калужской и Ялтинской могут заметить окрашенную воду рядом с домами. Это может указывать на неисправность коммуникаций.