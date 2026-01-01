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Минпромторг Удмуртии выдал первые 49 лицензий на розничную и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Ещё 205 организаций подали заявления. Всего в республике насчитывается 5277 торговых точек, реализующих такую продукцию. Лицензирование ввели с 1 октября 2026 года, а обязательным оно станет с 1 марта 2027 года. За торговлю без разрешения предусмотрены штрафы до 1 млн рублей. По оценке ведомства, госпошлины могут принести бюджету около 150 млн рублей.