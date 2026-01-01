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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела после смерти молодого человека в одной из больниц Ижевска. По данным обращения, в феврале пациент поступил в медучреждение для реабилитации. Из-за предполагаемых нарушений при оказании помощи у него развилась инфекция, после чего молодой человек впал в кому и скончался. Следственное управление по Удмуртии продолжает расследование. Бастрыкин потребовал представить доклад с учётом доводов заявителей.