

Giga chat Giga chat

Глазовский педагогический институт имени В. Г. Короленко организовал первый фестиваль русского языка в Монтевидео. Мероприятие «Россия — Уругвай: 13 тысяч километров открытий» прошло при поддержке российского посольства. Участники изучали русское произношение, знакомились с народными играми, расписывали матрёшки и создавали куклы-берегини. К фестивалю также присоединились школьники из Сан-Хавьера — города, основанного русскими переселенцами в 1913 году.