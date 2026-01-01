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В Можгинском районе в результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка автомобиля «Лада Веста». Авария произошла 8 ноября около 02:40 на федеральной трассе. По предварительным данным, 16-летний водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Девушка погибла на месте, водитель и 19-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства аварии устанавливаются.