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В 2026 году в Ижевске замедлились темпы экономического развития. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития города на 2027–2029 годы. Среди основных тенденций отмечаются снижение темпов роста промышленного производства и инвестиций, замедление увеличения зарплат, а также сохранение роста потребительской активности на более низком уровне. При этом реальные доходы населения продолжают расти. В документе происходящие изменения связывают с нормализацией экономики после периода высокого инвестиционного и потребительского спроса.