Следственный комитет подтвердил задержание крупного чиновника Удмуртии за разврат в отношении несовершеннолетних

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 18:53





В отношении важного республиканского чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Напомним, что "Аргументы в Ижевске" сообщали ранее, что следователи обыскали рабочее место и в жилище подозреваемого, допрошены свидетели. Подозреваемый задержан. Готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ход расследования контролирует руководитель следственного управления.