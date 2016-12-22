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Следственный комитет подтвердил задержание крупного чиновника Удмуртии за разврат в отношении несовершеннолетних
Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 18:53 В Ижевске по подозрению в совершении развратных действий задержан чиновник государственно-правового управления Администрации главы и правительства Удмуртской Республики, подтвердили на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.
В отношении важного республиканского чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
Напомним, что "Аргументы в Ижевске" сообщали ранее, что следователи обыскали рабочее место и в жилище подозреваемого, допрошены свидетели. Подозреваемый задержан. Готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Ход расследования контролирует руководитель следственного управления.
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