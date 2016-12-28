Удмуртстат посчитал стоимость новогоднего набора продуктов для средней семьи Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:58





Удмуртстат подсчитал примерную стоимость новогоднего стола для семьи из 3 человек (а это средний размер семьи в Удмуртии), пишет "Увапортал".

Расчет для семьи со средним достатком за основу был взят "традиционный набор".

В него вошли:

Пельмени, как горячее блюдо. Два традиционных новогодних салата ("Оливье" и "Сельдь под шубой"). Полукопченая колбаса и твердый сыр. На сладкое – торт и шоколадные конфеты, яблоки и мандарины. Кроме того два вида алкогольных напитков – игристое вино (более известное как шампанское) и водка.

Стоимость "традиционного набора" в 2016 году составила 2 170 рублей. За прошедший год этот набор слегка подорожал. Его стоимость увеличилась на 16 рублей или на 0,8 %.

В "полный набор", для семьи с доходом выше среднего, кроме "традиционного набора" были включены также:

Мясные и рыбные деликатесы. Икра. Колбаса сырокопчёная. Свежие огурцы и помидоры. Орехи и мороженое. Бананы, виноград, лимоны. Бутылка столового вина и литр импортного пива.

"Полный" новогодний набор обойдется семье из 3 человек в 5 059 рублей, что на 132 рубля или почти на 3 % дороже стоимости такого же "полного набора" в новогоднюю ночь 2015 года.

Таким образом, в зависимости от достатка семье средняя стоимость праздничного стола в новогоднюю ночь для 1 человека составит от 723 до 1 686 рублей.