Удмуртстат посчитал стоимость новогоднего набора продуктов для средней семьи Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:58

Удмуртстат подсчитал примерную стоимость новогоднего стола для семьи из 3 человек (а это средний размер семьи в Удмуртии), пишет "Увапортал".

Расчет для семьи со средним достатком за основу был взят "традиционный набор".   

В него вошли:

Пельмени, как горячее блюдо. Два традиционных новогодних салата ("Оливье" и "Сельдь под шубой").  Полукопченая колбаса и  твердый сыр.  На сладкое – торт и   шоколадные конфеты, яблоки и мандарины.  Кроме того  два вида алкогольных напитков – игристое вино (более известное  как шампанское) и водка.

Стоимость "традиционного набора" в 2016 году составила 2 170 рублей. За прошедший год этот набор слегка подорожал. Его стоимость увеличилась на 16 рублей или на 0,8 %.

В "полный набор", для семьи с доходом выше среднего, кроме "традиционного набора" были включены  также: 

Мясные и рыбные деликатесы. Икра.  Колбаса сырокопчёная.  Свежие огурцы и помидоры.  Орехи и  мороженое. Бананы, виноград,  лимоны. Бутылка столового вина и литр импортного пива.

"Полный" новогодний набор обойдется семье из 3 человек  в 5 059 рублей, что на 132 рубля или почти на 3 % дороже стоимости такого же "полного набора" в новогоднюю ночь 2015 года.

Таким образом, в зависимости от достатка семье средняя стоимость  праздничного стола в новогоднюю ночь для 1 человека составит  от 723 до 1 686 рублей.



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