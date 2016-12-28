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Удмуртстат посчитал стоимость новогоднего набора продуктов для средней семьи Удмуртии
Опубликована: Сегодня 15:58
Удмуртстат подсчитал примерную стоимость новогоднего стола для семьи из 3 человек (а это средний размер семьи в Удмуртии), пишет "Увапортал".
Расчет для семьи со средним достатком за основу был взят "традиционный набор".
В него вошли:
Пельмени, как горячее блюдо. Два традиционных новогодних салата ("Оливье" и "Сельдь под шубой"). Полукопченая колбаса и твердый сыр. На сладкое – торт и шоколадные конфеты, яблоки и мандарины. Кроме того два вида алкогольных напитков – игристое вино (более известное как шампанское) и водка.
Стоимость "традиционного набора" в 2016 году составила 2 170 рублей. За прошедший год этот набор слегка подорожал. Его стоимость увеличилась на 16 рублей или на 0,8 %.
В "полный набор", для семьи с доходом выше среднего, кроме "традиционного набора" были включены также:
Мясные и рыбные деликатесы. Икра. Колбаса сырокопчёная. Свежие огурцы и помидоры. Орехи и мороженое. Бананы, виноград, лимоны. Бутылка столового вина и литр импортного пива.
"Полный" новогодний набор обойдется семье из 3 человек в 5 059 рублей, что на 132 рубля или почти на 3 % дороже стоимости такого же "полного набора" в новогоднюю ночь 2015 года.
Таким образом, в зависимости от достатка семье средняя стоимость праздничного стола в новогоднюю ночь для 1 человека составит от 723 до 1 686 рублей.
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