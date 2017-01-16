Школьница умерла, выпив коньяк на окраине Воткинска

Опубликована: Сегодня 16:46

фото: w-dog.ru
Следственные органы проводят проверку по факту гибели 15-летней жительницы Воткинска, тело которой обнаружено 30 декабря прошлого года в лесном массиве на окраине города. 

"29 декабря вечером в правоохранительные органы обратились родители школьницы с заявлением об ее безвестном исчезновении. В результате проведенных сотрудниками полиции совместно со следователем Воткинского МСО мероприятий тело девушки обнаружено на следующий день утром", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Выяснилось, что накануне школьница пришла со своим одноклассником в лес. Здесь, в беседке, она пила коньяк, который по ее просьбе купил незнакомый мужчина. Через некоторое время друг ушел, оставив девушку одну. На этом месте она и скончалась.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Согласно судебно-медицинской экспертизе, по предварительным данным, причиной смерти явилось переохлаждение. Какие-либо телесные повреждения на теле погибшей отсутствуют.



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