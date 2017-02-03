Месячник борьбы с коррупцией в Удмуртии обернулся задержаниями чиновников Миндортранса

Опубликована: 2 Февраля 2017 г. 16:23

Обыски и задержания чиновников в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии в четверг, 2 февраля, могут быть связаны с расследованием коррупционных преступлений, сообщил информагентству «Сусанин» источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства не рассказал, с расследованием каких именно коррупционных преступлений связан визит правоохранительных органов в министерство, но уточнил: «Разработкой операции занимались оперативники регионального управления ФСБ России и следователи республиканского управления Следственного комитета России. Силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии.»

Пресс-секретарь Миндотранса Удмуртии Елизавета Нижегородцева в телефонной беседе с корреспондентом информагентства «Сусанин» в ответ на просьбу рассказать о проведении оперативных мероприятий в ведомстве сказала, что «у нас такой информации нет». 

Источник "Аргументов в Ижевске" в свою очередь посчитал новые обыски и задержания чиновников с проводимым в Удмуртии ежегодным месячником по борьбе с коррупцией.

Как уточняет пресс-служба республиканского МВД, двух чиновников и одного бизнесмена поместили в изолятор временного содержания после обысков в кабинете исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Горбачева. В их отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Их подозревают не только в получении взятки, но и в посредничестве при её получении. «Максимальное наказание,  предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных преступлений, составляет 7 лет лишения свободы», - отметили в пресс-службе МВД. 

Напомним, что в октябре 2016 года правоохранительные органы республики задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Соловьева. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Позже Октябрьский районный суд Ижевска изменил меру пресечения для чиновника с заключения под стражу на домашний арест.




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