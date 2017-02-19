Парк для активного летнего и зимнего отдыха может появиться в Ижевске

Опубликована: 17 Февраля 2017 г. 13:41

В лесопарковой полосе рядом с ипподромом в Ижевске может появиться рекреационный «Енот-парк», проект которого презентовали на градостроительном совете.

В парке предлагают создать зону для активного зимнего и летнего отдыха. Проект подразумевает появление детской горки, катка, подъемника, трассы норд-шор (трасса для маунтинбайка), трассы для тюбингов, сноубордов, дорожки для велосипедов, веревочного парка, туристической полосы, турников, тропы здоровья, зоны для тихого отдыха и проч.

Проектировщики парка работают в сотрудничестве с разработчиками новой концепции ижевского ипподрома, варианты которой также были презентованы на Градсовете, о чем уже сообщали "Аргументы в Ижевске".  



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