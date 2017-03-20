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Руководитель регионального исполкома «Единой России» в Удмуртии переехал в «желтый дом»
Опубликована: Сегодня 15:01 Андрей Макаров, руководитель регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», покидает партийную должность.
Как рассказал «Аргументам в Ижевске» источник, знакомый с ситуацией, Макарова пригласили на работу в администрацию главы и правительства региона, где он займет пост руководителя секретариата. Кроме того, осведомленный источник, решивший по понятным причинам остаться неназванным, рассказал, что место Андрея Макарова в региональном отделении «Единой России» займет Елена Дербилова, трудившаяся до этого исторического момента на должности руководителя секретариата депутатской фракции «единороссов» в Госсовете Удмуртии.
Как писали ранее «Аргументы в Ижевске», пост главы администрации руководителя региона после ушедшего Андрея Гальцина может занять Сергей Бурнышев.
Наша справка:
Андрей Эдуардович Макаров окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Социология», член партии «Единая Россия» с 2011 года, член регионального политсовета.
В 2006-2008 годах возглавлял студенческий совет УдГУ, входил в состав Ученого совета вуза.
В 2009 – 2012 годах был председателем первого в Удмуртии молодежного парламента, член Молодежного парламента при Государственной Думе России.
С 2012 года стал помощником председателя Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва.
С марта 2014 года до настоящего времени являлся помощником главы Удмуртской Республики.
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