|
Мужчину, подозреваемого в убийстве предпринимателя, задержали в Ижевске
Опубликована: Сегодня 15:36 В Ижевске задержан подозреваемый в убийстве 36-летнего предпринимателя, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено сегодня утром напротив дома по ул. 4 Подлесной.
По сообщению пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, в совершении убийства подозревается 36-летний бывший работник фирмы, которую возглавлял убитый. Он дает признательные показания. Предположительный мотив преступления –неприязненные отношения, возникшие в связи с увольнением подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
Загрузка...