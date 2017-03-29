Мужчину, подозреваемого в убийстве предпринимателя, задержали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:36



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

По сообщению пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, в совершении убийства подозревается 36-летний бывший работник фирмы, которую возглавлял убитый. Он дает признательные показания. Предположительный мотив преступления –неприязненные отношения, возникшие в связи с увольнением подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.