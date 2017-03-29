Мужчину, подозреваемого в убийстве предпринимателя, задержали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:36

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В Ижевске задержан подозреваемый в убийстве 36-летнего предпринимателя, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено сегодня утром напротив дома по ул. 4 Подлесной.

По сообщению пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, в совершении убийства подозревается 36-летний бывший работник фирмы, которую возглавлял убитый. Он дает признательные показания. Предположительный мотив преступления –неприязненные отношения, возникшие в связи с увольнением подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
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