Подозреваемого в убийстве предпринимателя в Ижевске арестовали на 2 месяца

Опубликована: Сегодня 15:15

фото: sadsha.ru
Мужчину, обвиняемого в убийстве ижевского бизнесмена, арестовали на два месяца. Как сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества Удмуртской Республики, он возражал против избрания такой меры пресечения, объясняя это тем, что ему нужно воспитывать маленького ребенка. Следователь мотивировал ходатайство тем, что обвиняемый скрылся с места преступления, был безработным и мог скрыться от правоохранителей, если бы его поместили под домашний арест.

Напомним, что преступление было совершено 29 марта в городке Металлургов Ижевска. Труп мужчины 1980 года рождения с огнестрельными ранениями головы обнаружил прохожий около дома на улице 4-й Подлесной. По подозрению в совершении преступления следователи задержали мужчину 1981 года рождения, который раньше работал в компании убитого. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).



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