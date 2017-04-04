Лицо предполагаемого террориста, устроившего взрыв в питерском метро, попало на видео

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: ren.tv фото: ren.tv

Как видно на снимке, сделанном камерой наблюдения, мужчина носит бороду. На нем была мусульманская шапочка. Впрочем, правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие.

После того как террорист оставил в вагоне бомбу, он вышел из поезда, поднялся на поверхность и спокойным шагом ушел от метро. После этого его след теряется.