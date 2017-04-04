Лицо предполагаемого террориста, устроившего взрыв в питерском метро, попало на видео

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: ren.tv
Телеканал “Рен-ТВ” опубликовал фото предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Мужчина оставил в вагоне рюкзак и вышел.

Как видно на снимке, сделанном камерой наблюдения, мужчина носит бороду. На нем была мусульманская шапочка. Впрочем, правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие.

После того как террорист оставил в вагоне бомбу, он вышел из поезда, поднялся на поверхность и спокойным шагом ушел от метро. После этого его след теряется. 

Два человека объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Монависта» со ссылкой на источник «Интерфакса». «По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них — который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй — оставивший бомбу на станции «Площадь восстания», — сказал источник.

Он напомнил, что второе взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обезврежено.

3 апреля около 14:00 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро произошел взрыв.

По данным Национального антитеррористического комитета, 10 человек погибли, 37 были госпитализированы с ранениями и травмами.



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