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Опубликовано фото главы Удмуртии Соловьева в самолете Ижевск-Москва
Опубликована: Сегодня 09:43 В распоряжении «ДЕНЬ.org» появилась фотография из самолета, летящего рейсом Ижевск-Москва, на которой запечатлен глава республики. На фотографии видно, что Александр Соловьев сидит у иллюминатора, а рядом с ним — предположительно, сопровождающий его представитель правоохранительных органов.
Тем временем, на 10 часов утра запланировано совещание главы с руководителями органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов республики. Накануне на аппаратном совещании Александр Соловьев анонсировал это мероприятие, подчеркнув его важность и актуальность, и просил не опаздывать.
По словам пресс-секретаря главы Елены Капитоненко, официальной информации о задержании пока нет. Совещание с муниципалитетами проведет премьер-министр Виктор Савельев, и, возможно, прокомментирует отсутствие Александра Соловьева.
Напомним, глава Удмуртии был этапирован на самолете в Москву этим утром. Самолет уже приземлился в столице страны.
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