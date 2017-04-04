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О задержании начальника ГУП «Удмуртавтодор» Александра Корепанова сообщают СМИ
Опубликована: Сегодня 10:10 Сегодня утром стало известно, что вслед за главой Удмуртии Александром Соловьевым предположительно был задержан начальник ГУП «Удмуртавтодор» Александр Корепанов. Об этом «ДЕНЬ.org» сообщил информированный источник.
Также известно, что Александра Корепанова, возглавляющего «Удмуртавтодор» с конца мая 2015 года, допрашивали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Соловьева.
По данным источников, вероятно по этому же делу, минувшей осенью в офисе «Удмуртавтодора» проходили обыски.
Напомним, этим утром стало известно о том, что глава Удмуртии Александр Соловьев этапирован в Москву в наручниках.
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