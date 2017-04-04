|
Задержание начальника ГУП «Удмуртавтодор» Александра Корепанова не подтвердилось
Опубликована: Сегодня 11:01 Начальник государственного унитарного предприятия «Удмуртавтодор» Александр Корепанов во вторник, 4 апреля, находится на своем рабочем месте, а информация о его задержании не соответствует действительности. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщил пресс-секретарь дорожного ведомства.
«Начальник в кабинете, рабочий день проходит в рабочем порядке», - сказал собеседник агентства.
Напомним, что ранее появилась информация о задержании руководителя «Удмуртавтодора».
Загрузка...