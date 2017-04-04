|
Еще четыре фигуранта появились в уголовном деле главы Удмуртии
Опубликована: Сегодня 13:42 Еще четыре фигуранта появились в уголовном деле главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Под подозрение попали:
- бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Соловьев. Уголовное дело в отношение него возбудили по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствия»), части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), части 4 статьи 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве»);
- гендиректор ООО СП Мостострой-12 Александр Забарский. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 291 УК России («Дача взятки»)»;
- Сергей Полевиков. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 291 УК России («Дача взятки»);
- Валеев Р.М. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 291 УК России («Дача взятки»)».
По данным источника, в квартире Александра Соловьева могут находиться деньги, ценные бумаги и другие документы и записи, полученные от взяток с Забарского и Валеева и относящиеся к деятельности ООО «Региональная Инвестиционная компания» (ООО «РИК»), ООО «Удмуртстальмост», ООО «Ресурс-Инвест», ООО «Дом-Инвест», ООО «Строй-Инвест». Документы, принадлежащие этим организациям относятся к реализации концессионного соглашения о строительстве мостов через реки Кама и Буй у Камбарки.
Напомним, в отношении главного фигуранта, главы Удмуртской Республики Александра Соловьева возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере".
По версии следствия, на протяжении двух лет Соловьев получил 139 млн рублей от фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй города Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.
Загрузка...