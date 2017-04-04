Владимир Путин освободил Александра Соловьева от должности главы Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:20

фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил задержанного за взятки главу Удмуртии Александра Соловьева от должности. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте Кремля.

"Отрешить Соловьева Александра Васильевича от должности Главы Удмуртской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в тексте подписанного во вторник указа главы государства.

Напомним, в отношении Александра Соловьева возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере".

По версии следствия, на протяжении двух лет Соловьев получил 139 млн рублей от фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй города Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.
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