Владимир Путин освободил Александра Соловьева от должности главы Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:20



фото: kremlin.ru фото: kremlin.ru

, в отношении Александра Соловьева возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере".

По версии следствия, на протяжении двух лет Соловьев получил 139 млн рублей от фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй города Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

"Отрешить Соловьева Александра Васильевича от должности Главы Удмуртской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в тексте подписанного во вторник указа главы государства.