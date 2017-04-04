Владимир Путин назначил Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:46

фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии.

«В связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего главы республики Александра Соловьёва Президент предложил Александру Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии», - говорится на сайте Кремля.

Занимавшего пост главы республики Александра Соловьева во вторник, 4 апреля, отстранили от должности в связи с «утратой доверия».

Биография: Александр Владимирович Бречалов. Родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль республики Адыгея. В 1994 году с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) им. генерала армии С.М.Штеменко. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е.Кутафина.

С 1994 по 1996 — заместитель начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения).

С 1996 по 1999 — Юрисконсульт, ЗАО «ТВ-6 Москва».

С 1999 по 2000 — Юрисконсульт, ОАО «Альфа-Банк».

С 2001 по 2002 — Начальник юридического отдела, КБ «Юниаструм Банк»(ООО).

С 2002 по 2003 — Директор юридического департамента, КБ «Юниаструм Банк»(ООО).

С 2003 по 2006 — Генеральный директор, ООО «Юниаструм Консалтинг».

С 2006 по 2013 — Президент, ООО «ВБО Консалт».

С 2007 по 2014 — Член Совета директоров, КБ «Юниаструм Банк»(ООО).

С 2012 по 2014 — Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

С 2014 года — Первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

По итогам 2015 года по версии фонда ИСЭПИ лидирует в рейтинге самых перспективных политиков России.

Общественная деятельность:

С 2005 — Член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», руководитель регионального отделения в Краснодарском крае.
С 2008 — Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
С 2009 — Учредитель медиа-холдинга «Опора Кредит», представляющий информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, и проводящий Всероссийский конкурс для предпринимателей «Бизнес-Успех».
С 2012 — Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
С 2013 — Член Центрального Штаба Общероссийского Народного Фронта.
С 2013 — Член Совета директоров ОАО «ЭКСАР».
С 2013 — Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта.
С 2014 — Член Совета директоров Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
С 16 июня 2014 года — Секретарь Общественной палаты Российской Федерации.
С 2015 — Член Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
С 2016 — Член Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
С 2017 — Председатель попечительского совета Федерации триатлона России (ФТР)
С 4 апреля 2017 года временно исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики.



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