Временный исполняющий обязанности Главы представлен депутатам Госсовета и министрам правительства Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:48





Временный исполняющий обязанности Главы республики прибыл на церемонию представления депутатам Госсовета и министрам правительства Удмуртии. А накануне временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал своё назначение пресс-службе Общенародного российского фронта.

Сопредседатель Центрального штаба в частности сообщил: «Назначение временно исполняющим обязанности главы Республики Удмуртия – большая ответственность и новый вызов для меня, - заявил А.Бречалов. – Интересный и самобытный регион, с большим экономическим потенциалом, уникальной историей и культурой. Более детально на все вопросы отвечу позже, первым делом необходимо полностью погрузиться в текущую ситуацию в регионе.»