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Временный исполняющий обязанности Главы представлен депутатам Госсовета и министрам правительства Удмуртии
Опубликована: Сегодня 10:48
Временный исполняющий обязанности Главы республики прибыл на церемонию представления депутатам Госсовета и министрам правительства Удмуртии. А накануне временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал своё назначение пресс-службе Общенародного российского фронта.
Сопредседатель Центрального штаба в частности сообщил: «Назначение временно исполняющим обязанности главы Республики Удмуртия – большая ответственность и новый вызов для меня, - заявил А.Бречалов. – Интересный и самобытный регион, с большим экономическим потенциалом, уникальной историей и культурой. Более детально на все вопросы отвечу позже, первым делом необходимо полностью погрузиться в текущую ситуацию в регионе.»«Ни для кого не секрет, что Удмуртия является весьма сложным регионом со своей спецификой. Многие сферы, такие как ЖКХ, здравоохранение, дорожное строительство, здесь находятся не в самом лучшем состоянии, поэтому новому главе региона, нашему коллеге Александру Бречалову, предстоит много работы. Хорошо зная его как порядочного человека, могу сказать, что он справится с поставленными задачами», - подчеркнул сопредседатель ЦШ ОНФ.
Напомним, Указ о назначении А.Бречалова был подписан президентом России Владимир Путин подписал накануне, 4 апреля, после отставки Александра Соловьева «в связи с утратой доверия» после ареста по подозрению в получении взятки в размере в 139 миллионов рублей.