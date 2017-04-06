Сергей Бурнышев едва не побил рекорд самого «короткого» министра Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:19

фото: cmk1.ru
Исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Бурнышев едва не побил рекорд самого «короткого» чиновника республики Дениса Логинова, проработавшего министром по делам молодежи ровно 17 дней.

Анонимный источник «Аргументов в Ижевске» рассказал, что Александр Бречалов, назначенный Владимиром Путиным врио главы Удмуртии, привез с собой из Москвы команду из пяти человек. Среди них пресс-секретарь Владимир Перельмут, двое помощников, руководитель секретариата и руководитель аппарата.

Бурнышев, который смог добиться смещения с поста практически непотопляемого Андрея Гальцина, 20 марта наконец-то попал в вожделенное кресло и получил статус исполняющего обязанности. Однако судьба повернулась к нему тыльной частью тела, и уже как двое суток положению Сергея Владимировича не позавидует даже дворник. Его бывший покровитель Александр Соловьев греет нары в следственном изоляторе, а новый руководитель привез своего человека из Москвы.

Понадобятся ли услуги мастера подковерных интриг и свидетеля некоторых нюансов жизни и работы бывшего главы Удмуртии, отхватившего на строительстве моста рекордную по меркам губернаторского корпуса России взятку, большой вопрос, ответ на которой республика узнает в ближайшие дни.

После скандальной отставки Соловьева и назначения на регион молодого технократа, все министры республики получили к своему статусу приставку «исполняющий обязанности». Некоторые из них имеют неплохие шансы покинуть теплое местечко в кабмине вместе с ней.


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