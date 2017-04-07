Жители сарапульской Симонихи попросили хлеба у нового руководства Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:55



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Приехавшему по-простому, в резиновых сапогах и в рыбацком костюме, Бречалову местные жители пожаловались на нелегкую жизнь и спросили, не привез ли тот хлеба. Дело в том, что в населённом пункте нет ни больницы, ни школы, ни магазина, а добраться до «большой земли» жители могут только на катере, теплоходе или железнодорожным транспортом. Жители Симонихи обращались в Администрацию города Сарапула и региональное отделение ОНФ с просьбой оказать помощь в решении вопроса о предоставлении благоустроенного жилья. По их словам, дома, в которых они проживают, находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу жизни. На данный момент здесь проживает около 40 человек, в основном это люди пожилого возраста.Внимательно выслушав жителей посёлка, временно исполняющий главы Удмуртии Александр Бречалов пообещал оказать помощь, в том числе юридическую, для обращения в судебные органы по вопросу восстановления правоустанавливающих документов на квартиры. В период паводка в посёлок будет организована доставка продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

В настоящее время врио Главы Удмуртии в Администрации города Сарапула проводит совещание с активом города.