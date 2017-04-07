И.о. руководителя администрации главы Удмуртии стал куратор Госдумы в Кремле Сергей Смирнов

Опубликована: Сегодня 10:09

фото: crimerussia.com
Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов назначил на пост исполняющего обязанности руководителя администрации главы региона Сергея Смирнова. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом он сообщил журналистам в пятницу, 7 апреля, во время поездки в микрорайон Симониха в Сарапуле.

 «С сегодняшнего утра глава администрации Сергей Владимирович Смирнов», - сказал Бречалов. На посту Смирнов сменил Сергея Бурнышева, который проработал на должности всего 18 дней, с 20 марта 2017 года.

Сергей Витальевич Смирнов родился 2 мая 1978 года, закончил Московский пограничный институт ФСБ по специализации «юриспруденция». Долгое время занимался карате, в 1996 году завоевал Кубок Европы.

С сентября 2016 года куратор Госдумы в Кремле, экс-глава аппарата Общественной палаты.
С 1998 по 2002 год - возглавлял Ассоциацию боевых искусств «ИМА-Лианозово».
2002 – 2011 годы – генеральный директор некоммерческого автономного детского юношеского спортивного оздоровительного центра «ИМА».
Политическую карьеру Смирнов начал в 2000-х годах. 3 раза его избирали муниципальным депутатом в Лианозовском районе Москвы, последний раз – в 2004 году.
С 2004 по 2005 год руководил отделением общероссийской общественной организации ВДО «Спортивная Россия».
2005 год - принимал участие в формировании учредительного организационного съезда «Молодая Гвардия Единой России».
2007 год - стал членом регионального штаба организации и членом молодежной палаты при московской Гордуме (зампредседатель секции по спорту, физкультуре и туризму).
2011 год - руководитель ГБУ Центра соцактивности «Молодые Москвичи» в департаменте молодежной и семейной политики Москвы (находился в подчинении у вице-мэра Людмилы Швецовой).
С 2016 года – куратор Госдумы в Кремле.


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