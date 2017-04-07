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В час по ограблению: банк на Труда, 50 с невероятной силой притягивает внимание грабителей
Опубликована: Сегодня 16:43 Как оказалось, отделение банка на улице Труда в Ижевске сегодня дважды попало в сводки МВД. Как сообщил "Аргументам в Ижевске" источник, знакомый с ситуацией, около 13.00 здесь произошло еще одно преступление. Буквально у дверей банка двое мужчин ограбили женщину, которая только что сняла в отделении крупную сумму денег - 500 тыс рублей.
Напомним, около 14.00 в помещение банка на ул. Труда, 50 зашел неизвестный и, угрожая взорвать гранату, потребовал один миллион рублей. Как только мужчина получил деньги - скрылся с места преступления.
Ведутся поиски злоумышленников. Выясняются все обстоятельства произошедшего.