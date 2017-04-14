В России не будут показывать «Евровидение» без Юлии Самойловой

Опубликована: Сегодня 11:33

фото: inforeactor.ru
Организатор «Евровидения» Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в 2017 году. Как говорится в официальном заявлении ЕВС, после подтверждения запрета на въезд российской певицы Юлии Самойловой на Украину, ЕВС предложил России два варианта. Первый — участвовать в конкурсе дистанционно, второй —выбрать другую кандидатуру для участия. Как отметил ЕВС, оба предложения «Первый канал» отклонил и отказался транслировать конкурс, сообщает телеканал «Дождь».

«К сожалению, это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели», — написано в заявлении ЕВС.

По словам председателя наблюдательного совета ЕВС Франка-Дитера Фрейлинга, организатор «Евровидения» осуждает решение украинских властей о запрете на участие Самойловой. Он сказал, что это удар по «неполитическому характеру и миссии» конкурса.

Напомним, служба безопасности Украины официально запретила въезд на территорию страны Юлие Самойловой, представительнице России на конкурсе «Евровидение-2017», за проведенные ранее концерты в Крыму.
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