Врио главы Удмуртии залайкал годекшурские посикунчики

Опубликована: 23 Апреля 2017 г. 19:48

twitter.com/brechalov
Поездка врио главы Удмуртии Александра Бречалова на север республики прошла крайне продуктивно. Судя по информации, размещенной в социальных сетях и твиттере руководителя региона, одним совещанием по предстоящему паводку и качеству воды в Балезино он не ограничился.

Для разминки Александр Бречалов поинтересовался у руководства региона, которое почти в полном составе собралось в администрации Балезинского района, для чего в правительственном автопарке содержатся 115 автомобилей.

«Сложно представить кто у нас на них ездит. Давайте к Гоголю обратимся. Мертвые души», - предложил врио главы региона.

После завершения совещания, посвященного прохождению паводка и проблеме питьевой воды в Балезинском районе, чиновники, расстроенные перспективой скорого расставания со служебным транспортом, отправились вместе с Бречеловым на улицу Школьная, 17. Там располагается общежитие, в немытых стенах которого семьи с 20-тью детьми вынуждены терпеть соседство алкоголиков, облюбовавших для своих светских раутов пустующее помещение.
Александр Бречалов on Twitter
Объяснив руководителям Балезино в чем суть их работы, Бречалов отправился в Глазов, где за открытыми дверями встретился с местным бизнес-сообществом, а за закрытыми – с руководством Чепецкого механического завода.

Поздним глазовским вечером строгий экзамен перед Александром Бречаловым, бывшим военным летчиком и победителем соревнований по триатлону Ironman, предстояло держать местному бассейну.

Александр Бречалов on Twitter

Ставлю бассейну Глазова - отлично! Удмуртия - территория спорта #МояУдмуртия

После утренней пробежки в северной столице и общения с местными жителями, врио главы региона отправился в Ижевск, заехав по пути на производство знаменитых годекшурских полуфабрикатов. Местные посикунчики, пельмени и котлеты получили лайк от Бречалова.

Александр Бречалов on Twitter

В Годекшуре выпускают 80 наименований полуфабрикатов, подверженных заморозке - пельмени, котлеты, посикунчики, вареники #МояУдмуртия



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