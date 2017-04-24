Врио главы Удмуртии залайкал годекшурские посикунчики

Опубликована: 23 Апреля 2017 г. 19:48



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Александр Бречалов on Twitter Ставлю бассейну Глазова - отлично! Удмуртия - территория спорта #МояУдмуртия

Александр Бречалов on Twitter В Годекшуре выпускают 80 наименований полуфабрикатов, подверженных заморозке - пельмени, котлеты, посикунчики, вареники #МояУдмуртия

Для разминки Александр Бречалов поинтересовался у руководства региона, которое почти в полном составе собралось в администрации Балезинского района, для чего в правительственном автопарке содержатся 115 автомобилей.«Сложно представить кто у нас на них ездит. Давайте к Гоголю обратимся. Мертвые души», - предложил врио главы региона.После завершения совещания, посвященного прохождению паводка и проблеме питьевой воды в Балезинском районе, чиновники, расстроенные перспективой скорого расставания со служебным транспортом, отправились вместе с Бречеловым на улицу Школьная, 17. Там располагается общежитие, в немытых стенах которого семьи с 20-тью детьми вынуждены терпеть соседство алкоголиков, облюбовавших для своих светских раутов пустующее помещение.Объяснив руководителям Балезино в чем суть их работы, Бречалов отправился в Глазов, где за открытыми дверями встретился с местным бизнес-сообществом, а за закрытыми – с руководством Чепецкого механического завода.Поздним глазовским вечером строгий экзамен перед Александром Бречаловым, бывшим военным летчиком и победителем соревнований по триатлону Ironman, предстояло держать местному бассейну.После утренней пробежки в северной столице и общения с местными жителями, врио главы региона отправился в Ижевск, заехав по пути на производство знаменитых годекшурских полуфабрикатов. Местные посикунчики, пельмени и котлеты получили лайк от Бречалова.