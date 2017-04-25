Правительственный автопарк правительства Удмуртии оптимизируют

Опубликована: Сегодня 14:29

фото: mapio.net
О необходимости оптимизировать правительственный автопарк сегодня заявил врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Как пишут «Известия УР», поручение подготовить план оптимизации дано руководителю администрации главы и правительства Удмуртии Сергею Смирнову.

«Я уже говорил, у нас 116 автомобилей, там есть трактор, КАМАЗы. Будем искать более эффективную и при этом экономную форму», - отметил Александр Бречалов.

Одной из причин решения стало письмо из Минфина России с неудовлетворительной оценкой эффективности расходования бюджетных средств.

Также Александр Бречалов подчеркнул, что оптимизация будет продолжена и по другим направлениям. В частности, она коснется количества чиновников.


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