Арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева суд признал законным

Опубликована: Сегодня 08:30

фото:
Накануне, 26 апреля, Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, арестованного по подозрению в получении взяток на сумму более 140 млн рублей. Об этом сообщает информагентство «Сусанин».

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты без – удовлетворения», - огласил решение судья.

При этом Соловьев признал в суде, что нарушил закон. «Да, я нарушил закон, но сейчас я прошу вас освободить меня от меры пресечения, потому что не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром», - сказал экс-глава в суде.

Также в суде огласили медицинские справки из СИЗО, в которых говорилось об удовлетворительном состоянии обвиняемого и отсутствии у него жалоб на здоровье, когда он поступил в изолятор. «По состоянию здоровья Соловьев может перемещаться для следственных и судебных действий. В следственном изоляторе ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - говорится в документах.

Сам Соловьев сказал, что не собирался скрываться от следствия, а 1 мая хотел ехать в Германию на проверку в онкологическую клинику, о чем заранее сообщил в Федеральные службы охраны и МВД России. Следователь заявила, что у обвиняемого есть возможность скрыться от следствия, если его не оставить под арестом. Также она добавила, что в его деле есть заявления двух человек, которые считают, что Соловьев может им угрожать.



Теги
молодежь Москва бюджет бизнес пенсия зоопарк семья самолет музыка Малая Пурга здоровье оружие образование прокуратура спортсмен Интернет медицина Украина США хоккей звезда дети торговля погода школа Можга дороги лес убийство пристав телевидение наркотики биатлон долг религия Балезино Глазов технологии МВД выставка фестиваль СМИ занятость ЖКХ туризм Александр Волков алкоголь промышленность Владимир Путин правительство Голливуд конкурс Игра Ижевск Госсовет УР депутат штраф строительство МЧС рейтинг Новый год/Рождество животные ГЖД транспорт Удмуртия полиция Завьялово Ижавто суд Воткинск природа инвалид творчество ДТП праздник кино финансы физкультура траур ремонт вода Сарапул терроризм ИжГТУ ГИБДД пожар свадьба Россия выборы мода СКП Дмитрий Медведев видео Ува безопасность преступление ветеран футбол банк армия
Все теги
Яндекс.Погода