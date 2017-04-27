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Арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева суд признал законным
Опубликована: Сегодня 08:30 Накануне, 26 апреля, Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, арестованного по подозрению в получении взяток на сумму более 140 млн рублей. Об этом сообщает информагентство «Сусанин».
«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты без – удовлетворения», - огласил решение судья.
При этом Соловьев признал в суде, что нарушил закон. «Да, я нарушил закон, но сейчас я прошу вас освободить меня от меры пресечения, потому что не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром», - сказал экс-глава в суде.
Также в суде огласили медицинские справки из СИЗО, в которых говорилось об удовлетворительном состоянии обвиняемого и отсутствии у него жалоб на здоровье, когда он поступил в изолятор. «По состоянию здоровья Соловьев может перемещаться для следственных и судебных действий. В следственном изоляторе ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - говорится в документах.
Сам Соловьев сказал, что не собирался скрываться от следствия, а 1 мая хотел ехать в Германию на проверку в онкологическую клинику, о чем заранее сообщил в Федеральные службы охраны и МВД России. Следователь заявила, что у обвиняемого есть возможность скрыться от следствия, если его не оставить под арестом. Также она добавила, что в его деле есть заявления двух человек, которые считают, что Соловьев может им угрожать.